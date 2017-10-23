Кямаледдин Гейдаров примет граждан в Шабране

2017-10-23 10:52 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в приеме смогут участвовать только жители Шабранского, Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязанского районов, а также временно размещенные в этих районах вынужденные переселенцы.

На приеме будут рассматриваться только вопросы, связанные с деятельностью МЧС.

Регистрация граждан, желающих попасть на прием, начнется 29 октября в 09:00 и будет проводиться в административном здании Государственной противопожарной части Шабранского района.

Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.