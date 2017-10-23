Главнокомандующего армией Индонезии позвали в США и отказались пустить в страну

2017-10-23 10:21 | www.oxu.az | 5

Главнокомандующий армии Индонезии Гатот Нурмантио получил приглашение от председателя Комитета начальников штабов американских ВС генерала Джозефа Данфорда посетить США, однако пустить в страну его отказались.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

Нурмантио должен был приехать в США на конференцию по вопросам борьбы с насильственным экстремизмом. Он собирался вылететь в Штаты из Джакарты, но незадолго до этого делегация получила уведомление от американской службы таможенного и пограничного контроля о том, что въезд на территорию США им не разрешен.

CNN обратился за комментарием в посольство Индонезии, где рассказали, что уже пытаются добиться у Вашингтона объяснений произошедшего. Посол США уже принес извинения индонезийскому министру иностранных дел за сложившуюся ситуацию.

В Госдепе и Пентагоне ситуацию комментировать отказались.

Н.О.