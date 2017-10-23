Два человека погибли при стрельбе в Вирджинии

2017-10-23 10:52 | www.trend.az | 4

Инцидент со стрельбой произошел поздно вечером, 22 октября, в американском штате Вирджиния. Полиция города Александрия на своей странице в Twitter сообщила, что в результате стрельбы погибли два человека, один ранен, передает ИЗВЕСТИЯ iz.

«Двое человек убиты, один серьезно ранен в результате стрельбы», – говорится в сообщении правоохранительных органов. Известно, что раненый госпитализирован, данных и подробностей об инциденте нет. Не сообщается, задержан ли стрелявший, однако улицы, расположенные близ места происшествия, перекрыты.