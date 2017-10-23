МЧС и НАНА совместно разработают «Атлас рисков»

2017-10-23 11:06 | www.apa.az | 4

«Министерство по чрезвычайным ситуациям тесно сотрудничает с НАНА в сфере сейсмологии. Данная сфера важна для ведомства».

Как сообщает АПА, об этом сказал заместитель главы МЧС Фаик Тагизаде на международной конференции «Тренинг по сетевым системам управления и сейсмическим аналитическим инструментам».

По его словам, министерство провело весомые работы по устранению последствий произошедших в 2012-2013 годах землетрясений, нанесших стране немалый ущерб.

Замминистра отметил, что МЧС и НАНА совместно разработают «Атлас рисков».

«В атласе уделено значительное место сейсмологии. При создании в стране инфраструктуры необходимо серьезное изучение сейсмологического риска. Вкладывать инвестиции в крупные инфраструктурные проекты на подверженных риску территориях неправильно. Надеюсь, что нам совместно с НАНА удастся разработать атлас рисков», - резюмировал он.