Визит министра экономики Ирана в Азербайджан перенесен

2017-10-23 11:24 | www.apa.az | 4

Визит министра экономики и финансов Ирана Масуда Карабасиана в Азербайджан перенесен с 23-24 октября на 26-27 октября.

Как сообщил АПА-Экономикс пресс-секретарь посольства Ирана в Азербайджане Мухаммедрза Наджафи, в рамках визита Масуд Карабасиан встретится с министром финансов Азербайджана Шахином Мустафаевым. Во время встречи будут обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества между двумя странами. Планируется также встреча Масуда Карабасиана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам М.Наджафи, это первый визит Масуда Карабасиана в Азербайджан в качестве сопредседателя межправительственной комиссии Азербайджан-Иран по вопросам экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества.