Американская гильдия режиссеров начала процесс исключения Вайнштейна

2017-10-23 10:25 | www.oxu.az | 4

Американская гильдия режиссеров (DGA) запустила процесс исключения продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Заявление опубликовано на сайте DGA.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru, в гильдии отметили, что предъявили Вайнштейну дисциплинарные обвинения в июле 2017 года, однако не раскрывали эту информацию в связи с правилами организации. С ростом скандала вокруг Вайнштейна DGA приняла решение обнародовать информацию.

«DGA осуждает сексуальные домогательства. Не должно быть терпимости к таким плачевным злоупотреблениям властью. Речь идет не о одном человеке. Мы должны признать, что сексуальное домогательство является эндемическим в нашем обществе и болезненно в нашей отрасли», - говорится в сообщении гильдии.

A.C.

