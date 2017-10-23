Эмин Агаларов не смог сдержать слёз на концерте памяти Муслима Магомаева – ВИДЕО

2017-10-23 10:30 | www.oxu.az | 3

Эмин Агаларов не сдержал слез во время исполнения песни Муслима Магомаева "Синяя вечность" на концерте, посвященным 75-летию великого музыканта. Песню вместе с Эмином исполнили Тамара Гвердцители, Сергей Волчков, Александр Панайотов.

И это можно понять, Эмин всегда с огромной теплотой и любовью относился к Муслиму Магометовичу. Ведь семья Агаларовых дружила с Магомаевым в трех поколениях.

Как передает Oxu.Az, в одном из интервью порталу "Москва-Баку" Эмин на вопрос нашего журналиста - скучает ли он по Муслиму Магомаеву - откровенно признался:

- Очень по нему скучаю. Он всегда со мной: на моих концертах, в дороге, в моем выборе репертуара и стиля. Его пример ведёт меня по музыкальной линии. Иногда нам с его супругой, Тамарой Ильиничной Синявской, кажется, что он и сейчас в этом как-то участвует – ведет меня по моему музыкальному пути. Она не раз говорила мне это.

- На Ваше 35-летие Тамара Ильинична Синявская подарила Вам перстень Муслима Магометовича, который ему некогда вручил иранский шах Реза Пехлеви. После Вы передали его в Музей памяти Муслима Магомаева, который располагается в Crocus City Hall...

- Действительно, как Вы и сказали, я передал перстень в музей, там он и останется, поскольку, как я считаю, наследие Муслима Магометовича – это своего рода народное достояние. Он дарил себя людям. И я считаю, что это правильно, если каждый желающий может прийти в музей и посмотреть, в том числе, и на его вещи, так соприкоснуться с ним, стать к нему ближе, прочувствовать его. Гении всегда больше принадлежат миру, чем самим себе.

- Ваши дети что-то знают о Муслиме Магомаеве?

- Конечно! Знают, что это великий азербайджанский певец и любимый исполнитель их папы.

- Почему Вы, как правило, исполняете из репертуара Муслима Магометовича исключительно "Синюю вечность", но не другие песни?

- На некоторых тематических концертах я пою "Луч солнца золотого", иногда My way, но считаю, что не нужно эксплуатировать весь репертуар Муслима Магометовича, поэтому песня "Синяя вечность" одна в моей сольной программе.

A.С.

