Почта Азербайджана огласила дату открытия нового центра обслуживания граждан "Şəbəkə"

2017-10-23 13:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 29 декабря 2017 года ожидается открытие нового центра обслуживания граждан – "Şəbəkə" в Ясамальском районе Баку, сообщил Trend в понедельник источник на рынке почтовой связи страны.

Новый центр будет находиться на улице Шарифзаде, 75 и станет вторым в Ясамальском районе и пятым по счету задействованным почтовым оператором в городе Баку, который будет оказывать услуги гражданам по принципу "единого окна".

Новый центр будет расположен в здании Ясамальского телекоммуникационного узла. Сейчас в здании ведутся ремонтные работы.

В настоящее время центры "Şəbəkə" функционируют на базе Главпочтамта (улица Узеира Гаджибейли, 36), в Хазарском районе (улица С. Есенина, 102), в Ясамальском районе (проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19) и в Бинагадинском районе (улица Ибрагимпаши Дадашева, 109).

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам. В целом через центр "Şəbəkə" гражданам доступно более 100 услуг.

Кроме того, новые центры будут также открыты в Сабунчинском районе Баку и в Сумгайыте, а в будущем открытие центров "Şəbəkə" ожидается и в других крупных городах Азербайджана.

(Автор: Гусейн Велиев)

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