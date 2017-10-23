Жительница Мингячевира умерла от отравления угарным газом

2017-10-23 11:41 | www.apa.az | 4

Жительница города Мингячевир умерла в результате несчастного случая.

Как сообщает местное бюро АПА, жительница города Мингячевир Джабраилова Рахиля Мухаммедия гызы (1959 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате в квартире в Баку.

Рахиля Джабраилова приехала на день рождения к дочери, проживающей на съемной квартире по улице 20 Января. Она умерла от отравления угарным газом из-за неполадок в изготовленном кустарным способом обогревательном устройстве.

Р.Джабраилова работала фармацевтом в Мингячевире.

По факту ведется расследование.