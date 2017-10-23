Пенитенциарная служба распространила информацию о побеге 2 заключенных - ОБНОВЛЕНО-1

2017-10-23 11:52 | www.apa.az | 3

Пенитенциарная служба Минюста распространила информацию о побеге заключенных.

Как сообщили АПА в отделе по общественным связям Пенитенциарной службы, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Участковым органам полиции МВД была представлена информация о сбежавших Э. Мамедове и А. Агами.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Поиски заключенных продолжаются.

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10:07

Стали известны имена сбежавших в Баку заключенных.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, на станции Баладжары из поезда сбежали заключенные Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и Али Расим оглу Агами (1989 г.р.).

Э. Мамедов обвиняется по статье 234.4.3 (сбыт наркотических средств в крупном размере), а А. Агами по статья 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение огнестрельного оружия).

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10:00

Несколько заключенных сбежали во время этапирования из Ширвана в Баку.

Как сообщает АПА, эти заключенные этапировались на поезде из Ширвана в Баку. Когда поезд остановился на станции Баладжары, несколько заключенных смогли сбежать.

В настоящий момент поиски сбежавших заключенных продолжаются.