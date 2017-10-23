Аутист 45 минут полетал над Нью-Йорком и детально изобразил его на бумаге - ФОТО

2017-10-23 10:37 | www.oxu.az | 3

43-летний британский художник Стивен Уилтшир провёл всего 45 минут на борту вертолёта для изучения Нью-Йорка, после чего нарисовал детальную панораму города, сообщает Оxu.Az со ссылкой на Life.

Уилтшир начал рисовать 11 октября, и всю работу он закончил за пять дней.

В работе художник использовал только ручку и карандаш.

Когда Стивену было три года, у него диагностировали савантизм.

У него нашли так называемый остров гениальности.

Это когда выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний контрастируют с общей ограниченностью личности.

Позже он продолжил свою работу в Королевской оперной галерее в Лондоне.

Рисунки Стивена включают городские пейзажи Токио, Мадрида, Дубая, Иерусалима, Сиднея, Шанхая, Стамбула, Мехико и Рима.

Н.Г.