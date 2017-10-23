Кыргызстан награжден международной премией

2017-10-23 13:14 | www.trend.az | 4

Кыргызстан получил международную награду за «Прогресс во внедрении бенефициарного права» Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба Госкомитета промышленности энергетики и недропользования КР.

По данным ведомства, торжественная церемония состоялась сегодня в ходе конференции о бенефициарном праве в городе Джакарта (Индонезия). Председатель ГКПЭН Уланбек Рыскулов получил главную награду от председателя международного правления ИПДО Фредерика Рейнфелда.

В свою очередь, Рыскулов выразил благодарность инициатору законопроекта депутату Жогорку Кенеша Кожобеку Рыспаеву, а также другим представителям парламентария за оказанную поддержку.

"Правительство Кыргызстана стремится строить открытое государство для своих граждан и улучшить условия для бизнеса в соответствии со стратегией устойчивого развития страны до 2040 года, программой «40 шагов к новой эпохе», программой цифровой трансформации страны «Таза коом", - сказал в своей речи председатель ГКПЭН.

Справка: ИПДО – это глобальный стандарт управления нефтяными, газовыми и минеральными ресурсами стран. Стандарт внедряется правительством в сотрудничестве с компаниями и гражданским обществом.