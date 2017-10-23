"Риголетто" объединит звезд из Азербайджана, Беларуси и Украины

2017-10-23 13:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 11 ноября состоится спектакль "Риголетто" Джузеппе Верди, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта опера входит в репертуар лучших оперных театров мира и неизменно пользуется большой любовью и интересом среди зрителей. Для участия в спектакле "Риголетто" руководством Азербайджанского театра оперы и балета приглашены, наряду с народным артистом Азербайджана, ныне солистом Национального театра оперы Мангейма (Германия) Авезом Абдуллаевым (партия Риголетто), также ведущие солисты оперных театров Беларуси и Украины.

Так, партию Джильды исполнит солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Татьяна Гаврилова. Она с большим успехом гастролировала в Голландии, Эстонии, Германии, Италии и считается одной из лучших исполнительниц партии Джильды.

Партию Герцога исполнит солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Кузьмин. Его гастроли проходили в Японии, Дании, Эстонии, России, Турции и Финляндии.

В спектакле также примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета - народный артист республики Али Аскеров (партия Спарафучилле) и Нина Макарова (партия Маддалена).

Оперой будет дирижировать народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)