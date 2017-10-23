Дипломат: «Ведется работа по освобождению арестованных в Ираке азербайджанцев»

2017-10-23 12:14 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сказал временный поверенный в делах Азербайджана в Ираке Рамиз Гафаров. Он сказал, что в настоящее время уточняется список лиц, информация о том, каким путем и когда они прибыли в Ирак: «После завершения работы мы постараемся сделать так, чтобы они были освобождены из-под ареста и отправлены в Азербайджан».

Дипломат добавил, что переговоры в связи с отправкой в нашу страну спасенных от ИГ азербайджанских детей продолжаются: «Детей много. Так как точное число детей неизвестно, говорить что-то пока рано. В настоящее время дети содержатся там, где они были найдены. Мы хотим разместить этих детей поближе к нам, в месте с хорошими условиями. Мы находимся в тесном контакте с сотрудниками МИД Азербайджана для определения точного числа детей и установления их личности. После завершения работы все дети будут отправлены в Азербайджан».