В Баку животных забивают в антисанитарных условиях – ВИДЕО

2017-10-23 10:43 | www.oxu.az | 3

Требуха и кишки лежат на земле. Внутренности животных промывают возле канализации. Туши вывешивают прямо на обочине дороги, даже не накрыв марлей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Xəzər, видео было сделано в бакинском поселке НЗС. Аналогичную картину можно наблюдать во многих мясных лавках Баку.

По словам главы пресс-службы Государственной ветеринарной службы Йолчу Ханвели, согласно закону, за забой животных прямо на улице на глазах у прохожих полагается штраф в размере от 200 до 300 манатов. За забой и продажу скота в антисанитарных условиях применяется дополнительная санкция.

А.М.

