СМИ Италии о больших перспективах азербайджано-итальянских отношений

2017-10-23 13:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Итальянские СМИ широко осветили конференцию «25-летнее сотрудничество между Азербайджаном и Италией: путь, ведущий к стратегическому партнерству», которая прошла в Сенате Италии в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.

В статьях, репортажах и интервью, опубликованных в таких печатных органах Италии, как "İl Giornale", "Globalist", "AGİ", "Agenzia Nova", "Agenparl", "Notizie Geopolitiche", "Globus Magazine", "Scenari İnternazionali", "Sicilian Network", "Daily Cases", "Andradelab", "Rete Sole", представлена информация о стратегическом партнерстве двух стран, подчеркнуто, что целью конференции является то, чтобы показать большие перспективы, которые сулят двусторонние связи, и результаты, достигнутые в азербайджано-итальянских отношениях.

В опубликованных материалах приведены мнения выступавших на конференции, в том числе вице-президента Сената Италии Линды Ланчилотта, замминистра иностранных дел и международного сотрудничества Бенедетто Дела Ведова, замминистра культуры Италии Антимо Чезаро, председателя Постоянной комиссии по политике ЕС Сената Италии Ванино Кити, посла Азербайджана в Италии Ахмеда Мамедзаде, посла Италии в Азербайджане Аугусто Массари, председателя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Азера Керимли, председателя межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана в парламенте Италии Серджио Дивины, зампредседателя межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана, председателя Постоянной комиссии финансов Сената Италии Мауро Марино, главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, заместителя вице-президента SOCAR Виталия Беглярбекова, главного исполнительного директора компании SNAM Марко Алверы, члена межпарламентской ассоциации друзей Азербайджана, сенатора Мариа Ризотти, сенатора, экс-министра образования Стефании Джанини и других участников.

(Текст: Кямаля Сеидова)