Минобороны: Трясущимся от страха армянам повсюду видятся современные вооружения Азербайджана

2017-10-23 12:28 | www.apa.az | 5

«Трясущимся от страха армянам повсюду видятся современные вооружения Азербайджана, в том числе управляемые противотанковые ракетные комплексы «Спайк».

Об этом АПА сказали в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

«Армяне спустя некоторое время после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, вслед за убийством азербайджанского военнослужащего распространили очередную полную клеветы информацию о ситуации на фронте. Тем самым Армения пытается замять совершенную ею провокацию и отвлечь внимание мировой общественности от своих преступлений. Во время апрельских событий азербайджанские солдаты указали врагу на его место. И сегодня наша армия готова в очередной раз продемонстрировать свою мощь, применив имеющееся в ее арсенале вооружение и боевую технику», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Отметим, армянская сторона распространила информацию о том, что 22 октября ВС Азербайджана применили на фронте артиллерию, в том числе противотанковые ракетные установки «Спайк».