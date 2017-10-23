Палата: Ипотечный фонд нарушил соответствующие требования при выделении лимита уполномоченным кредитным организациям

2017-10-23 12:29 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на ежеквартальный бюллетень палаты, Ипотечный фонд допустил нарушения при выделении ипотечных кредитов, не обеспечил подготовку правил о предоставлении гарантий по ипотечным кредитам для малоимущих слоев населения, нарушил соответствующие требования при выделении лимита уполномоченным кредитным организациям.

В бюллетене говорится, что выявлены трудности, с которыми столкнулось население при определении рыночных цен на квартиры, не обеспечена выплата 200,9 тысячи манатов процентных обязательств ряда ликвидированных банков. Объем просроченных кредитов вырос на 19,7 тысячи манатов до 50,4 тысячи манатов.