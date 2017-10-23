Обнародована статистика браков и разводов

2017-10-23 10:58 | www.oxu.az | 4

За 8 месяцев 2017 года соответствующие структуры зарегистрировали 40256 браков и 9787 разводов. На 1000 человек пришлось 6,2 брака и 1,5 развода.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы Госкомитета по статистике Рафаэль Сулейманов сообщил Modern.az, что больше всего браков за 8 месяцев было зарегистрировано в августе.

По его словам, больше всего разводов зарегистрировано в мае.

За отчетный период больше всего браков и разводов было зарегистрировано в Аранском и Гянджа-Газахском экономических районах.

Э.А.

