Новруз Мамедов: Решение о выходе из Совета Европы зависит от Азербайджана

2017-10-23 13:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Решение о выходе из Совета Европы зависит от Азербайджана, сказал в понедельник журналистам помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов, комментируя вопрос членства Азербайджана в ПАСЕ.

«Азербайджан терпелив. Азербайджан при необходимости может предпринять любой шаг в своих интересах. В ПАСЕ и Европе никто не хочет выхода Азербайджана из Совета Европы, поэтому вопрос не может ставиться в форме выхода страны из этой структуры», - сказал Новруз Мамедов.

Помощник Президента отметил, что сегодня мировое сообщество больше всего нуждается в справедливости. «Но, к сожалению, ПАСЕ и подобные структуры приносят справедливость в жертву мелким геополитическим интересам», - сказал он.

Новруз Мамедов отметил, что там, где нет справедливости, не может быть универсальных ценностей, о которых говорит Запад. «Если нет справедливости, то права, свободы человека будут использоваться целенаправленно, как политический фактор», - сказал он.

Помощник Президента подчеркнул, что Азербайджан хочет, чтобы организации, членом которых он является, были справедливыми. «Государство, которое удерживает под оккупацией часть территории другого государства, являющегося членом Совета Европы, тоже входит в эту структуру. Однако этому агрессору – Армении - никто ничего не говорит», - сказал он.

Новруз Мамедов добавил, что в 21-м веке, в период высокого развития человеческого интеллекта, налицо процессы, которые происходят в мире и между странами. «В Ираке, Сирии, Ливии, десятках африканских стран каждый день гибнут тысячи людей, но об этом никто не говорит. Однако эти процессы происходят не сами по себе. При этом страдают не только государства, где происходят эти процессы. Угроза растет, и в конечном итоге от этого страдают и большие государства. В 20-м веке произошли две мировые войны, их начинали не малые государства. В таких случаях возникает серьезная угроза и для самих крупных государств. Вот в чем главный вопрос», - сказал Новруз Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехдиев)