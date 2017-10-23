В ООН заявили, что кризис рохинджа в Мьянме далек от завершения

2017-10-23 13:44 | www.trend.az | 5

Кризис народности рохинджа в Мьянме далек от завершения, государства ООН должны найти решение для причин конфликта, которые привели к такому большому количеству беженцев, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на открытии международной донорской конференции по помощи беженцам рохинджа, передает РИА Новости.

По данным Международной организации по миграции, после вспышки насилия в штате Северный Ракхайн 27 августа, за два месяца Мьянму покинули 589 тысяч рохинджа. Все они переместились в соседний Бангладеш, в два лагеря для беженцев, где уже находились свыше 200 тысяч их земляков. В настоящий момент в Бангладеш насчитывается 801,505 тысячи беженцев рохинджа.

"Серьезные нарушения прав человека продолжают совершаться в штате Северный Ракхайн. Мы все еще сталкиваемся со строгими ограничениями доступа (в Мьянме – ред.), что подрывает наши возможности оценить нужды и оказать помощь. Этот вопрос надо решить", — сказал он.

Лоукок подчеркнул, что государства-участники конференции должны попытаться найти решение причин конфликта. Он напомнил, что ООН призывает власти Мьянмы прекратить насилие и преследование рохинджа, обеспечить беспрепятственный гуманитарных доступ на свою территорию, а также безопасный и достойный возврат беженцев обратно в места их проживания. По его словам, в настоящее время данный кризис далек от завершения.