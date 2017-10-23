Kapital Bank не намерен открывать филиал или представительство за рубежом

2017-10-23 12:46 | www.apa.az | 5

«Kapital Bank не намерен открывать филиал или представительство за рубежом».

Как передает АПА-Экономикс, об этом журналу World Economic заявил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев. «Международное сотрудничество уже два года входит в список приоритетных направлений развития Kapital Bank. Мы сотрудничаем с различными международными организациями и финансовыми институтами, участвуем в финансовых выставках. Kapital Bank является членом Ассоциации американских банков. Участвуя в ежегодных собраниях данной организации, мы оказываем поддержку проводимым ею конференциям. Отмечу, что среди банков стран СНГ только два банка - Kapital Bank и один из российских банков - являются членами данной ассоциации. Уверен, что участие в таких мероприятиях банка, являющегося региональным лидером, послужит его узнаваемости на мировом уровне и будет вкладом в реализацию новых проектов сотрудничества. Хотя мы не намерены открывать филиал или представительство за рубежом, международное сотрудничество и освоение опыта зарубежных коллег весьма важно для оказания клиентам еще более качественных услуг».

Он также сообщил, что в сентябре этого года Kapital Bank подключился к международной системе Swift GPİ. «В прошлом месяце известный журнал Global Finance определил самые надежные и безопасные банки мира (World’s Safest Banks). В Азербайджане в качестве «Самого надежного банка» был избран Kapital Bank. Исследование проводилось среди 1000 банков из 106 стран. До конца года мы постараемся принять участие еще в нескольких международных мероприятиях, расширяя тем самым наши международные связи».

Ровшан Аллахвердиев добавил, что в начале этого года Kapital Bank обновил услуги мобильного и интернет-банкинга. «Посредством данных приложений клиенты с легкостью осуществляют банковские операции, не приходя в филиал. Однако технологии не стоят на месте, держимся в тренде и мы. В ближайшее время мы представим своим клиентам еще более продвинутую версию этих приложений. Теперь клиенты, не приходя в банк, смогут заказывать кредиты и платежные карты, размещать вклады и управлять всеми счетами и банковскими продуктами. Надо отметить, что самой важной из стратегических целей, поставленных нашим банком на 2018-2020 годы, является представление всех продуктов и услуг в цифровом формате».