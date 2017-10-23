Военные США проводят в Южной Корее учения по эвакуации

2017-10-23 11:00 | www.oxu.az | 3

Военные США проводят в Южной Корее учения по эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций на Корейском полуострове.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении командования американских войск на военной базе Йонсан.

Учения продлятся с 23 по 27 октября под кодовым названием Courageous Channel.

"(Учения) готовят военнослужащих и их семьи реагировать на широкий круг антикризисных мероприятий, таких как гражданская эвакуация, а также на природные и искусственные бедствия", - говорится в сообщении.

Командование ставит нынешние учения в один ряд с крупными маневрами Ulchi-Freedom Guardian и Key Resolve.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.

Н.О.