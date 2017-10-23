Полицейский-азербайджанец рассказал, как спас семью из огня на Урале – ФОТО

2017-10-23 11:04 | www.oxu.az | 3

В Свердловской области России в поселке Первомайский сотрудник ГИБДД азербайджанского происхождения спас из огня семью с четырьмя детьми.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, инспектор ДПС Бахыш Керимов оказался рядом с горящим домом случайно.

«Я ехал со смены домой и увидел огонь. Позвонил пожарным, выбил стекло, зашел внутрь. Там спали мужчина и женщина. Когда я их разбудил, они сказали, что в доме еще четверо детей», - поделился он.

Он рассказал, что к тому моменту сгорели два сарая, баня и сени. Полицейский зашел в комнату к детям (двум девочкам и двум мальчикам в возрасте от двух до семи лет) и начал их по одному выносить и передавать матери.

«Бояться некого, я тогда не думал о страхе. Надо - значит, надо. Служба у нас такая. Там тогда все плакали, и родители, и дети. Они до сих пор в шоке ходят», - сказал Бахыш Керимов.

Как пишут СМИ, если бы полицейский выехал с работы на пятнадцать минут позже, то дом бы уже сгорел. Теперь в ГИБДД готовят документы на представление его к награде.

Н.О.