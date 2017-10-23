Беларусь и Пакистан намерены активизировать межпарламентское сотрудничество

2017-10-23 13:48 | www.trend.az | 5

Беларусь и Пакистан намерены активизировать межпарламентское сотрудничество. Об этом шла речь на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича со спикером Национальной ассамблеи парламента Исламской Республики Пакистан Сардаром Аязом Садиком. Об этом Белта сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества между Беларусью и Пакистаном, вопросы взаимодействия между парламентскими группами дружбы, проведения взаимных визитов руководителей парламентов.

Особое внимание было уделено необходимости активного участия парламентариев в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Пакистана в целях существенного увеличения объема взаимного товарооборота и выхода на реализацию конкретных проектов.