Совфед призвал конгресс США сохранить ядерную сделку с Ираном

2017-10-23 13:54 | www.trend.az | 5

Совфед призывает конгресс США задействовать все возможности для сохранения ядерной сделки с Ираном, говорится в проекте заявления, которое палата намерена принять в среду, передает РИА Новости.

Международный комитет СФ в понедельник рассмотрел и поддержал документ.

"Совет Федерации обращается к членам конгресса США с настоятельной просьбой задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации", — отмечается в проекте.

Совфед также призывает парламенты ФРГ, Франции, КНР, Великобритании и Европарламент "использовать свое высокое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе исторического соглашения по иранской ядерной программе".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.