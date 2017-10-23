В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди

2017-10-23 12:53 | www.apa.az | 3

24 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Утром и вечером ожидается изморось. Северо-восточный ветер сменится на умеренный южный.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13°, днем 17-20°, в Баку ночью 11-13°, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 50-65%.

В районах Азербайджана местами будут осадки, которые днем постепенно прекратятся. Утром будет туман. Восточный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем 17-22°, в горах ночью 3-8°, днем 9-14° тепла.