Kapital Bank подготовил стратегию на последующие 3 года

2017-10-23 12:55 | www.apa.az | 5

«По результатам III квартала 2017 года активы Kapital Bank составили 3 млрд. манатов, чистая прибыль - 57,6 млн. манатов, уставный капитал - 185 млн. манатов, а совокупный капитал - 266,3 млн. манатов. Уверен, что и 2017 год мы завершим с высокими результатами».

Как передает АПА-Экономикс, об этом журналу World Economic заявил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев. «Естественно, мои прогнозы позитивны. До конца года осталась лишь пара месяцев, и, если обратить внимание на отчет за III квартал, то мы увидим, что наши цифры внушают надежду. До конца 2017 года мы постараемся также сохранить тенденцию роста. Помимо этого, в настоящее время Kapital Bank начинает реализацию стратегических целей на 2018-2020 годы. Цели прошедших трех лет были достигнуты, причем с высокими показателями. Мы благодарны нашим клиентам за доверие, которое сделало нас лидерами рынка и помогло нам в процессе нашей непростой трансформации. На последующие годы мы поставили весьма амбициозные цели. Я уверен, что и их мы сможем реализовать благодаря высокой квалификации, увлеченности и оперативности нашей профессиональной команды».