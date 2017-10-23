Распространены фото одного из бежавших заключенных

2017-10-23 11:10 | www.oxu.az | 4

Распространены фото одного из заключенных, которые бежали сегодня из поезда, следовавшего из Ширвана в Баку, когда состав остановился на станции Баладжары.

Один из сбежавших заключенных, 28-летний Али Агами, известен в криминальном мире.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, он был арестован после убийства двух человек на хулиганской почве в городе Ширван в 2015 году.

Он был одним из пяти задержанных в связи с убийством жителей города Ширван Эльвина Наджиева и Заура Сарыбалаева.

Отметим, что убитый Эльвин Наджиев был известен в криминальном мире под прозвищем "Крытый Эльвин". Заур Сарыбалаев являлся близким человеком Этибара Гаджигабульского, известного как "Годжа" и криминального авторитета Мамеда Гусейнова по прозвищу "Масаллы Мамед".

A.M.