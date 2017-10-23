Из старой нефтяной скважины на территории села Талабы Губинского района пошла нефть

2017-10-23 13:01 | www.apa.az | 3

На территории села Талабы Губинского района пошла нефть из старой нефтяной скважины.

Как сообщает северное бюро АПА, жители случайно заметили, как из старой нефтяной скважины пошла нефть. Сообщается, что этот процесс продолжается уже несколько дней.

Представитель главы ИВ Губинского района по административно-территориальной единице Ханлар Гейбатов сказал, что в 1980 году на территории было начало бурение скважины, но спустя некоторое время процесс был приостановлен.

По его словам, после этого время от времени на территории выходила нефть. Также представитель ИВ сказал, что на этом месте работы не ведутся.