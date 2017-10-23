Саакашвили не прекращает митинги в Киеве

2017-10-23 11:20 | www.oxu.az | 3

Акция под Верховной Радой, которая стартовала 17 октября, продлится до начала ноября. Об этом заявил экс-глава Одесской ОГА и один из организаторов протестов Михеил Саакашвили, сообщает Оxu.Az со ссылкой на газету «Украинская правда».

В своем выступлении на площади Конституции 22 октября он сообщил, что акция продлится "минимум до следующей пленарной недели" - 7 ноября.

По словам Саакашвили, в течение следующих двух недель на площади Конституции будут проходить семинары, дискуссии и общения между участниками протестной акции.

"В следующие недели до сессии (ВР) мы должны... перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", - отметил он. Также Саакашвили сообщил, что намерен посетить ряд украинских городов, "чтобы донести свое видение того, что происходит в стране и предложения по улучшению ситуации".

Н.Г.