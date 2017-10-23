Программа «Хорошо едим» побывала в Азербайджане – ВИДЕО + ФОТО

2017-10-23 11:25 | www.oxu.az | 5

«Передача «Хорошо едим» отправилась в Баку. Мы узнали, что в этом году Международный день кулинарии в Азербайджане посвящен национальному блюду фисинджан и решили узнать о нем как можно больше, а потом попросить приготовить его шеф-повара ресторана «Олимп Джуниор» Таптыга Гасымова».

Как передает Oxu.Az, об этом пишет портал «Москва-Баку».

«Праздник, который устроил Центр азербайджанской национальной кулинарии, проходил в бакинском ресторане. Здесь присутствовали профессиональные повара и просто любители хорошей кухни, в частности, плова. Гости из Турции, Китая, Узбекистана представили кухни своих стран.

Там ценят и любят традиционные азербайджанские блюда. На Дне кулинарии в Баку они познакомили пришедших на праздник с кулинарными особенностями своих мест. Так, директор института Конфуция в Азербайджане Рафик Аббасов аннонсировал, что гости из Китая продемонстрируют всем желающим настоящую чайную церемонию и другие интересные традиции. Узбекские кулинары приглашали к своему столу оценить вкус плова и других национальных блюд.

Под музыку популярного азербайджанского ансамбля «Натиг Ритм групп» состоялась презентация фисинджан-плова.

Кухня Азербайджана насчитывает огромное количество видов плова и каждый по-своему уникален. Фисинджан занимает среди них весьма почетное место. Мы смогли оценить его вкус и убедиться в этом сами.

Директор Центра азербайджанской национальной кулинарии Тахир Амирасланов отметил, как много было сделано для того, чтобы восстановить несколько забытых рецептов этого старинного блюда - сегодня их приготовили для гостей праздника: с ягненком, рыбой, перепелками и курицей в кислом соусе. Теперь они появятся в меню азербайджанских ресторанов.

Фисинджан становится популярным. Он был представлен на канале РТР в передаче Антона Зайцева «Планета вкуса», его неоднократно готовили на международных кулинарных конкурсах.

А совсем скоро, 24-28 октября в Македонии на международном кулинарном чемпионате азербайджанские повара в течение получаса собираются приготовить и удивить жюри изумительным вкусом традиционного азербайджанского блюда - плова фисинджан», - пишет портал.

A.С.

