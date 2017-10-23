В Тбилиси состоится 20-ый, юбилейный фестиваль джаза

2017-10-23 14:12 | www.trend.az | 3

2-5 ноября в Тбилиси состоится 20-й по счету, юбилейный фестиваль джаза. Традиционно тбилисский концертный зал примет в гостях признанных в мире музыкантов. Наряду с концертами программа фестиваля учитывает мастер-классы известных исполнителей джаза для грузинских студентов, передает "Грузия Online".

2 ноября тбилисский юбилейный фестиваль джаза откроет исполнитель джаза и соули, легендарная американская группа TOWER OF POWER.

4 ноября признанный в мире саксофонист Джо Ловано проведет мастер-класс для грузинских студентов в тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. В тот же день музыкант вместе со своим квартетом предстанет перед зрителями с концертом.

В последний день тбилисского юбилейного фестиваля джаза состоится концерт молодого грузинского исполнителя джаза Папуны Шарикадзе вместе со своим трио, у которого будет специальный гость - признанный в мире басист Эдди Гомес. В этот же день состоится концерт легендарного Стенли Кларка и его бэнда. Следует отметить, что постоянным членом бэнда Стенли Кларка уже несколько лет является грузинский исполнитель джаза Бека Гочиашвили. До начала концерта в фойе тбилисского концертного зала состоится выставка картин молодого грузинского художника Ираклия Чиковани, созданных на тематику джаза под названием "Джаз-эксперимент".

Первый джаз-фестиваль Тбилиси принял еще в 1978 году. Грузия была одной из первой среди бывших советских стран, где была заложена основа масштабному фестивалю подобного рода, и с тех пор по сегодняшний день Тбилиси остается неизменным местом сбора исполнителей джаза мирового уровня.