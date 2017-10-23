Ниязи Сафаров: Азербайджан должен забыть о нефтяном факторе в экономике (версия 2)

2017-10-23 14:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан должен забыть о нефтяном факторе в экономике, сказал заместитель министра экономики страны Ниязи Сафаров в понедельник на мероприятии на тему "Развитие промышленности: поддержка сфер переработки", организованном минэкономики и SOCAR Methanol.

По словам замминистра, сфера переработки является одной из важнейших для дальнейшего развития промышленности Азербайджана.

"Эта сфера хорошо диверсифицирована. Создаются промышленные зоны, парки и территории, где предприятиям по переработке уделяется особое внимание", - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что в современных условиях Азербайджан уже должен забыть о нефтяном факторе в экономике и развивать промышленное производство.

"С этой точки зрения метаноловый завод SOCAR является важным предприятием, обладающим значительным экспортным потенциалом и вокруг которого можно создать настоящий промышленный кластер. Возможно, сейчас в стране мало потребителей метанола. Но их число вырастет на основе деятельности SOCAR Methanol", - добавил замминистра.

Компания SOCAR Methanol является оператором завода по производству метанола. К реализации продукции завод - единственный на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил с января 2014 года.

Годовая мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой завод был передан решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)