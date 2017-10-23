Kapital Bank: «Мы постараемся не только сохранить стабильность своего рейтинга, но и повысить его»

2017-10-23 13:04 | www.apa.az | 3

«При очередной проверке Kapital Bank постарается не только сохранить стабильность своего рейтинга, но и немного повысить его».

Как передает АПА-Экономикс, об этом журналу World Economic заявил председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев. По его словам, после девальвации маната международные рейтинговые агентства начали снижать рейтинги финансового сектора страны. Однако, несмотря на это, Kapital Bank смог сохранить стабильность рейтинга.

«В любой стране мира, пережившей экономический кризис, наблюдается определенный регресс в рейтингах. Так было и в Азербайджане: после девальвации нестабильность национальной валюты создала основу для распространения негативных новостей. Деятельность нашего банка оценивается международными рейтинговыми агентствами Standard&Poor's и Moody's Investor Service. Хочу с гордостью отметить, что по результатам 2017 года стабильность наших рейтингов сохранилась. Естественно, что получение от международных агентств стабильных рейтингов на фоне негативной ситуации – дело непростое. Значит, Kapital Bank смог утвердить себя в финансовом секторе страны как лидирующая структура. В настоящее время коэффициент адекватности капитала Kapital Bank полностью соответствует требованиям контролирующего органа, и существующий капитальный буфер банка дает возможность устоять в непредвиденных ситуациях. В то же время, прибыльная деятельность банка поддерживает индексы капитала.

Как известно, на практике риски и потери, связанные с капиталом, напрямую влияют на качество размещенных активов, в том числе кредитов. С этой точки зрения наш банк, с целью минимизации своих кредитных рисков, уделяет особое внимание принципу «Знай своего клиента», все обращения основательно анализируются. При выдаче кредитов рассматриваются финансовое состояние, обязательства, деятельность клиентов, и, с учетом потенциальных рисков, им предлагаются кредиты в рамках их платежеспособности. Для сохранения кредитных рисков на минимальном уровне мы, в рамках экономических условий, периодически пересматриваем и совершенствуем процедуру кредитования различных сегментов. При очередной проверке Kapital Bank постарается не только сохранить стабильность своего рейтинга, но и немного повысить его. Это вполне возможно, поскольку сравнительная стабилизация цены на нефть, рост экспорта, сокращение импорта сейчас стабилизировали курс доллара к манату. Приближавшийся в начале года к 2 манатам за доллар, курс в настоящее время стабилизировался на отметке 1,70 маната».