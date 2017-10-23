Москвичка устроила погром в посольстве Азербайджана

2017-10-23 13:31 | www.apa.az | 4

Инцидент произошёл ещё восьмого октября, но известно о нём стало только сегодня.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Life.ru», Ольга приехала к стенам диппредставительства, когда рабочий день уже закончился. Несмотря на то что двери для посетителей уже были закрыты, женщина попыталась прорваться в здание.

Сообщается, что нарушительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, дралась с охранником посольства, колотила в дверь и ругалась матом. Также она кричала, что хочет в Азербайджан.

Сотрудники посольства вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали дебоширку.