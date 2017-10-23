Житель Мингячевира жестоко убил похитителя любимой девушки

2017-10-23 11:30 | www.oxu.az | 3

Стали известно подробности убийства, совершенного вчера в Мингячевире.

Как передает Oxu.Az, 27-летний Эльдар Аббасов убил 34-летнего парикмахера Первиза Мамедова на почве ревности.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что Первиз женился на девушке, которую любил Эльдар. Э.Аббасов поехал на заработки в Дагестан и через некоторое время узнал, что П.Мамедов похитил девушку, которую он любил, и женился на ней. Эльдар предложил Первизу встретиться, но тот сказал, что им не о чем разговаривать. Тогда Э.Аббасов пришел на работу к П.Мамедову и нанес ему больше 20 ножевых ранений. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Э.Аббасов был задержан на месте преступления и передан следствию.

Отметим, что П.Мамедов недавно стал отцом.

A.M.

