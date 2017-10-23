Найденные в Перу скелеты рассказали ученым о страшном древнем ритуале

2017-10-23 14:24 | www.trend.az | 4

Археологи нашли на перуанском нагорье Пакопампа захоронения со скелетами людей возрастом несколько тысяч лет, погибших, по всей видимости, из-за необычного религиозного ритуала, передает ТАСС со ссылкой на The Independent.

Ученые обнаружили на костях возрастом 3 тысячи лет следы травм различной тяжести. Кроме того, многие из людей погибли после многочисленных ударов по голове. Специалисты выяснили, что причиной этому было "ритуальное избиение", что является нехарактерным для народов, населявших Южную Америку 3-5 тысяч лет назад.

Учитывая археологический контекст (останки были извлечены из мест церемониальных практик), равно как и распределение травмы среди обоих полов и отсутствие защитных сооружений, вполне вероятно, что ритуалы, а не война или нападения, были причинами травм", — заявляет исследовательская группа во главе с Томохитой Нагаокой.

При этом, археологи ломают голову над тем, какое значение имело ритуальное нанесение травм. Интересно то, что в некоторых случаях побои успешно залечивались, а это значит, полагают исследователи, что избиение до смерти не являлось целью обряда.

Кроме того, археологи провели сравнительный анализ найденных в Пакопампе останков со скелетами людей из некоторых древних перуанских цивилизаций, например Чинчорро, живших на побережье Тихого океана с 7000 по 1600 годы до нашей эры. Найденные на скелетах Чинчорро травмы являются "результатом конфликта", а не ритуала.

Еще одним признаком того, что найденные в Пакопампе люди погибли от ритуальных травм, стали следы на их черепах. "Эти виды травм предполагают намеренные и повторные удары, которые были причиной (гибели), а не несчастными случаями", — отмечают археологи.