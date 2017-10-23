Помощник Президента Азербайджана: Саргсян лицемерит и лжет (версия 2)

2017-10-23 14:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - После последней встречи с Президентом Азербайджана глава Армении Серж Саргсян согласился с заявлением, которое должно было быть озвучено позднее, но после встречи сказал то, что взбрело ему в голову. Об этом сказал в понедельник журналистам помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

Он подчеркнул, что тем самым Саргсян озвучивает мысли, совершенно не соответствующие духу встречи. «Если он имеет статус главы государства, то так лицемерить и лгать нельзя», - сказал Новруз Мамедов.

«Президент Азербайджана, другие официальные лица ответили главе Армении. Саргсян перед сопредседателями обещал, что согласен донести конкретные мнения до мировой общественности, однако, после встречи начал лицемерить и сказал другое. Если президент Армении был не согласен с этим, то мог бы сказать об этом на встрече. Сказал бы, что будет говорить после встречи то, что придет ему в голову. В этом случае как ему будет доверять народ? Как он может обеспечить развитие, благополучие своего народа? Что думают сопредседатели о президенте, который сначала обещает, а потом предпринимает другой шаг?! Если ты имеешь статус главы государства, то так лицемерить, лгать нельзя», - сказал Новруз Мамедов.

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что именно из-за таких руководителей армянский народ попал в подобное тяжелое положение.

«Армяне уезжают из своей страны. Сегодня в Армении проживает 2,5 миллиона человек. По прогнозам, если такая ситуация продолжится, то и через 20 лет численность населения страны не превысит 2,5 миллиона человек. При этом население Азербайджана после обретения страной независимости и до сегодняшнего дня выросло на три миллиона человек. Это показывает различие, развитие», - сказал Новруз Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехдиев)