Помощник президента: «И в самой Европе никто не хочет выхода Азербайджана из состава СЕ»

2017-10-23 13:48 | www.apa.az | 3

«И в Парламентской Ассамблее Совета Европы, и вообще в Европе, никто не хочет, чтобы Азербайджан вышел из состава Совета Европы. Вопрос не может быть поставлен даже как исключение Азербайджана из этой структуры».

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом Новруз Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что Армения, оккупировавшая часть территорий страны-члена Совета Европы, также является членом этой структуры: «Однако этому оккупанту никто ничего не говорит. Речь идет о том, захочет ли Азербайджан остаться в составе СЕ или нет. Это решение может принять только Азербайджан. Азербайджан же терпелив. Азербайджан, когда ему это понадобится, может предпринять любой шаг в защиту своих интересов».

Помощник президента отметил, что Азербайджан хочет, чтобы международные организации, членом которых он является, были справедливыми: «Сегодня мировая общественность больше всего нуждается в справедливости. К сожалению, ПАСЕ и другие подобные ей структуры жертвуют справедливостью во имя мелких геополитических интересов. А там, где нет справедливости, не может быть места универсальным ценностям, о которых так часто говорят на Западе. Если нет справедливости, то вопросы прав и свобод человека будут использоваться целенаправленно, как политический фактор».

По словам Н.Мамедова, в 21 веке, когда человеческий интеллект достиг пика своего развития, все происходящие в мире, в странах и между странами, процессы перед глазами: «В Ираке, Сирии, Ливии, десятках стран Африки каждый день гибнут тысячи людей, но об этом никто не говорит. Эти процессы не происходят сами по себе, и страдают от этого не только те страны, где все это имеет место. Опасность растет, и в результате страдают от этого в том числе и большие страны. В 20 веке было две мировых войны, эти войны начинали не маленькие страны. В таких случаях возникает опасность и для самих больших государств. Это и есть главный вопрос».