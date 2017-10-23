Стала известна дата рассмотрения в Милли Меджлисе вопроса об упразднении института представительства

2017-10-23 13:53 | www.apa.az | 4

Стала известна дата повторного вынесения на обсуждение законопроекта об упразднении в Азербайджане института представительства.

Как сообщает АПА, законопроект будет рассмотрен на одном из пленарных заседаний весенней сессии парламента в феврале 2018 года.

Предусмотрен ряд поправок в законопроект. Так, планируется не полная ликвидация, а создание института для представления в судах. В то же время, будет уделено внимание шагам, связанным с увеличением числа адвокатов.

Отметим, на прошедшем 20 октября заседании Милли Меджлиса были сняты с повестки дня изменения в Гражданско-процессуальный и Административно-процессуальные кодексы, а также в закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности». В качестве причины этого спикер парламента Огтай Асадов назвал недостатки в законопроектах. Предлагаемые изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, Административно-процессуальный кодекс и закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» связаны с упразднением института представительства.

6 октября председатель Верховного суда АР представил законопроекты по внесению изменений в упомянутые документы. Согласно изменениям, предлагается ввести запрет на участие представителей в гражданских и административных процессах. Изменения предполагают участие в них только членов Коллегии адвокатов.