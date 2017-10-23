Украинские пограничники задержали опасного преступника из Азербайджана

2017-10-23 11:46 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины 22 октября задержали опасного преступника при попытке покинуть Украину через КПП "Горловка" в Харьковской области, сообщает Оxu.Az со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы в Facebook.

"Сегодня в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина Азербайджана 1991 года рождения, который разыскивается за совершение уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанного подозревают в совершении умышленного убийства, о чем пограничники представили соответствующую информацию в Национальную полицию страны.

Н.Г.