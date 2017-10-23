Путин освободил Мешкова с поста замглавы МИД

2017-10-23 14:29 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Мешкова от должности замглавы МИД РФ и назначил на этот пост Александра Панкина. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в одном из указов.

"Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - гласит другой указ. Оба документа вступают в силу с 23 октября, со дня их подписания.