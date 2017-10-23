Новруз Мамедов: Выступление Президента Азербайджана на Генассамблее ООН - послание мировому сообществу

2017-10-23 14:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии Генассамблеи ООН было выступлением, нужным не только Азербайджану. Это было посланием, направленным мировой общественности, членам международного сообщества. Об этом сказал в понедельник журналистам помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

Новруз Мамедов отметил, что за последние несколько десятилетий ситуация на международной арене сильно изменилась, крайне обострилась, между странами и в определенных регионах нарушены стабильность и безопасность, и сегодня стало проблемой установление миропорядка, обеспечивающего стабильность, безопасность, устойчивое развитие. "С этой точки зрения выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на 72-й сессии ООН означает то, что идти по этому пути неправильно. Это не способствует ни решению конфликтов, ни обеспечению стабильности, ни обеспечению безопасности, устойчивого развития. Поэтому необходимо отказаться от двойных стандартов, лжи, предвзятых позиций. С этой точки зрения выступление Президента Азербайджана стало посланием мировому сообществу. Сегодня между большими государствами мира существует большая напряженность. И очень сложно прогнозировать, каким будет конец", - сказал Новруз Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан сыграл большую роль в том, чтобы российско-турецкие отношения вернулись в прежнее русло. «Таких примеров много, и в этом плане Азербайджан играет очень важную роль на международной арене», - сказал Новруз Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)