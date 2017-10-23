Компания SOCAR Ukraine приостановила импорт дизтоплива

2017-10-23 14:01 | www.apa.az | 4

Компания SOCAR Ukraine приостановила импорт дизтоплива из-за новых обстоятельств.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на украинские СМИ, при этом, компания «Перспектива трейдгрупп», имеющая тесные связи с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко, в сентябре реализовала на внутреннем украинском рынке порядка 1 тыс. тонн дизтоплива производства «Газпром нефтехим Салават». «Перспектива трейдгрупп» замечена в импорте порядка 1 тыс. тонн дизтоплива в сентябре. Из этого объема 420 тонн было отправлено в Кривой Рог для «АрселорМиттал» и еще 290 тонн топлива в адрес компании «ИмпортТрансСервис» (специмпортер группы WOG). Остальные около 300 тонн «Перспектива трейдгрупп» поставила одному из юрлиц компании Marshal в Чугуев и компании «Донкомплекбуд» в Донецкую область.

Посредником при отправке салаватского дизтоплива является британская компания LVK Centre Limited. Эта же компания выступала посредником при поставках дизтоплива производства «Газпром нефтехим Салават» для SOCAR.

Как сообщили изданию в одном из подразделений SOCAR, компания приостановила поставки в Украину салаватского продукта до выяснения всех обстоятельств. «Мы стоим на паузе, условия поставок изменились», - сказал собеседник.

«Перспектива трейдгрупп» зарегистрирована в 2014 году в Киеве на проживающую в Харькове Светлану Глущенко, она же является директором.

В 2016-2017 годах «Перспектива трейдгрупп» фигурировала в расследованиях СБУ и Нацполиции, проводимых в отношении бизнеса С.Курченко. В частности, в начале 2016 года следователи полиции проводили выемку документов по ее адресу регистрации, которые свидетельствовали о финансово-хозяйственных взаимоотношениях этой компании с рядом структур С.Курченко.