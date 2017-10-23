Получивший ранение во время вооруженного инцидента в Грузии азербайджанец победил на выборах

2017-10-23 14:12 | www.apa.az | 3

Кандидат по мажоритарной системе выборов от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхун Човдаров, получивший ранение во время вооруженного инцидента, одержал победу на выборах.

Как сообщает местное бюро АПА, 80,89-процентным большинством голосов он был избран членов муниципалитета.

Что же касается состояния здоровья Дж.Човдарова, в настоящее время его лечение в Марнеульской больнице продолжается. По словам врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 19 октября ночью неизвестные совершили вооруженное нападение на кандидата от партии «Грузинская мечта» в члены муниципалитета села Гызылгаджилы Марнеульского района Джейхуна Човдарова и еще 4 человек. Все они получили пулевые ранения. В связи с данным инцидентом МВД Грузии распространило заявление.