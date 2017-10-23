Швеция потребовала от Северной Кореи вернуть долг 43-летней давности

2017-10-23 11:58 | www.oxu.az | 3

Стокгольм потребовал от Пхеньяна погасить долг 43-летней давности.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила в понедельник, 23 октября, радиостанция KBS со ссылкой на доклад страховой компании EKN.

По данным радиостанции, Северная Корея должна Швеции 330 миллионов долларов. «КНДР — единственная из стран-должников скандинавского государства, которая даже не попыталась вернуть задолженность», - отмечает KBS.

В 1974 году Пхеньян приобрел в Швеции несколько тысяч автомобилей марки Volvo и ряд других товаров. Поставка была осуществлена, однако Пхеньян не перевел средства за них, ссылаясь на разные обстоятельства. Изначально КНДР задолжала 73,5 миллиона долларов, однако за последние годы из-за процентов долг вырос в 4,5 раза.

В Швеции отметили, что северокорейцы никак не реагируют на требования погасить задолженность.

Н.О.