Программа ЕС предлагает грузинской аудитории бесплатное онлайн-обучение

2017-10-23 14:38 | www.trend.az | 4

Новые бесплатные онлайн-курсы предлагает грузинским пользователям сети интернет Программа ЕС и Восточного Партнерства «Культура и Креативность», передает "Грузия Online".

Интерактивное обучение с участием ведущих специалистов и экспертов мира касается актуальных и важных сегодня направлений. Пройдя курсы, можно узнать, как привлекать денежные средства и ресурсы для осуществления своих проектов, как развивать культурные инициативы и реализовать их в бизнесе, как правильно и выгодно подавать информацию в СМИ и соцсетях, и многое другое.

В каждом курсе множество примеров реализации тех или иных идей, дополнительная информация, таблицы и пояснения. Всем, кто пройдет обучение и успешно завершит онлайн-курсы, будут выданы сертификаты Программы ЕС. Это может быть полезно как молодым соискателям работы, которые только начинают свою карьеру и хотят улучшить свое резюме, так и специалистам, которые уже работают в культурном менеджменте.

КУРС «DIGITAL-KOММУНИКАЦИИ»

В ходе курса можно узнать, как сформировать и успешно реализовать стратегию онлайн-коммуникаций. Лектор этого курса - специалист Программы ЕС и Восточного партнерства “Культура и Креативность” Анастасия Нуржинская. Она уже более 15 лет ведет масштабные информационные кампании по развитию культурных индустрий, осуществлению реформ и социальных изменений. Эксперт в трех своих лекциях рассказывает о менеджменте вебсайтов, эффективном использовании соцсетей и о том, как сегодня можно сделать контент привлекательным и полезным для интернет-аудитории.