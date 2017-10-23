Новруз Мамедов: «Что думают сопредседатели о президенте Армении, который дав слово, затем делает все наоборот?»

2017-10-23 14:27 | www.apa.az | 4

«Президент Армении Серж Саркисян после последней встречи с президентом Азербайджана сделал заявление, которое никак не соответствует духу этой встречи»

Как сообщает АПА, об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики, заведующий отделом Новруз Мамедов.

Н.Мамедов сказал, что глава армянского государства является представителем народа, страны: «Как-то так получилось, что этот народ избрал его, поверил в то, что он самый достойный человек, который, сдержав слово, поведет страну вперед. Что произошло на последней встрече президентов Азербайджана и Армении? Долгое время между президентами Азербайджана и Армении не велись переговоры об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, армянская сторона всегда препятствовала этому».

На последней встрече участвовали президенты Азербайджана и Армении, министры иностранных дел, сопредседатели МГ ОБСЕ, представитель действующего председателя ОБСЕ. На этой встрече было принято решение довести мнение из 3-4 пунктов по итогам этой встречи до сведения мировой общественности. Все с этим согласились. Если президент Армении не был согласен с этим, то он мог бы сказать об этом на встрече или сразу после нее. Президент Армении во время встречи согласился с этим. Но затем, встретившись с группой армян, он сначала озвучил заявление в связи с этой встречей, а затем сказал первое, что пришло на ум. Сказанное им не соответствовало духу переговоров. Президент Азербайджана, другие официальные лица государства ответили президенту Армении. Серж Саркисян в присутствии сопредседателей подтвердил свое согласие объявить после встречи мировой общественности конкретные мысли. А после встречи он лицемерно начал говорить другое. Как в таком случае народ должен довериться ему, как он обеспечит развитие, благополучие своего народа? Что думают сопредседатели о президенте Армении, который дав слово, затем делает все наоборот?».

Помощник президента отметил, что именно из-за таких руководителей Армения и армянский народ оказались в тяжелом положении, граждане Армении покидают страну.



«Сегодня население Армении составляет всего 2,5 млн. человек. Согласно прогнозам, если ситуация продолжит развиваться в таком русле, то численность населения Армении не будет превышать 2,5 млн. человек и через 20 лет. Что же касается Азербайджана, то со времени завоевания страной независимости численность населения выросла на 3 млн. человек. Это является показателем разницы между Азербайджаном и Арменией, показателем развития Азербайджана. Азербайджан одна из красивейших стран мира. То же можно сказать о ее столице Баку. Если ты наделен статусом главы государства, то нельзя так лицемерить и лгать. Сказал и получил ответ», - подчеркнул он.