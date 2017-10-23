Обвиняемому в мошенничестве против племянника депутата дали два месяца времени

2017-10-23 12:02 | www.oxu.az | 4

Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Шамиля Бадалова, обвиняемого в присвоении денежных средств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Рахиба Салманова было объявлено, что потерпевший не пришел на заседание суда.

Затем государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

Ш.Бадалов частично признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Суд дал Ш.Бадалову два месяца для возмещения ущерба.

Очередное заседание суда назначено на 13 ноября.

Отметим, что Бадалов Шамиль Айдын оглу 1969 г.р. работал директором ООО «Азитал Иншаат». Согласно обвинительному акту, он присвоил 42 тыс. манатов, принадлежащих предприятию.

Ш.Бадалов обвиняется по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса.

Напомним, что основателем ООО «Азитал Иншаат» является племянник депутата Милли Меджлиса Агалара Велиева - Рамин Велиев. Депутат А.Велиев является руководителем ОАО «Азераграртикинти», который с ООО «Азитал Иншаат» зарегистрирован по одному и тому же адресу.

Э.А.

